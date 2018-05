Tötung, Flugzeugabsturz und Amoklauf

Die Maschine des Typs Boeing 737 ging beim Absturz in der Nähe des internationalen Flughafens von Havanna in Flammen auf. © KEYSTONE/AP/ENRIQUE DE LA OSA

Den Tag der royalen Hochzeit überschatten mehrere schlechte Nachrichten. Bei einem Flugzeugabsturz in Kuba sterben über 100 Menschen, ein 17-Jähriger schiesst in Texas um sich und tötet 10 Menschen und in Wil tötet vermutlich ein Mann im Streit seine Frau.