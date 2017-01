Tötungsdelikt an junger Frau in Yverdon geklärt, Freund verhaftet

Nach dem Fund einer toten Frau in Yverdon-les-Bains VD vom Montag wurde ihr Lebensgefährte in Frankreich verhaftet. (Symbolbild) © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Das Tötungsdelikt an einer 30-jährigen Frau in Yverdon-les-Bains VD scheint geklärt. In Zusammenarbeit mit der französischen Polizei wurde ihr Lebenspartner in Nîmes (F) verhaftet. Zurück bleibt ein siebenmonatiges Kind.