In einem Mehrfamilienhaus in Hausen AG ist ein Tötungsdelikt begangen worden. Die Kantonspolizei Aargau will am Nachmittag informieren. (Symbolbild) © Keystone/ENNIO LEANZA

In einem Mehrfamilienhaus in Hausen AG ist am Montag ein Tötungsdelikt begangen worden. Ein Sprecher der Aargauer Kantonspolizei bestätigte Meldungen mehrerer Onlineportale.