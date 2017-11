Geständnis im Tötungsdelikt von Suberg

In diesem Einfamilienhaus in Suberg BE hat ein 24-Jähriger nach eigenen Angaben ein Ehepaar getötet. © Keystone/ANTHONY ANEX

Im Tötungsdelikt von Suberg BE von vergangener Woche liegt ein Geständnis vor. Der Mann, der am vergangenen Donnerstag verhaftet worden ist, hat gestanden, in einem Suberger Einfamilienhaus ein Ehepaar getötet zu haben.