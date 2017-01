Tolle Stimmung am Laax Open

Aus der ganzen Welt kamen die besten Snowboarder zusammen, um an der grössten Halfpipe Europas zu zeigen, was sie können. «Es ist einfach so schön hier», sagt eine Besucherin. Das Laax Open ging heute, mit dem Finale in der Halfpipe, zu Ende. Auch die Schweiz kämpfte neben der starken Konkurrenz unter anderem aus der USA, Kanada und aus Australien um Podestplätze.

Bei strahlendem Sonnenschein konnte die Amerikanerin Chloe Kim vor ihrer Landsfrau Arielle Gold die beste Leistung abrufen. Bei den Herren blieb es bis zum Schluss spannend. Chase Josey zeigte einen fehlerfreien Run uns holte mit 97.75 Punkten (bei einem Maximum von 100 Punkten) eine fast unübertreffbare Punktzahl. Als Iouri Podladtchikov als letzter mit seinem Snowboard in die Halfpipe startete, konnte er seine Leistung aus dem Vorlauf jedoch ebenfalls übertreffen und die Entscheidung war bis zuletzt offen. Der Schweizer erhielt jedoch mit 91.75 Punkten eine nicht annähernd so gute Punktzahl wie der Amerikaner Chase Josey und so landete er schlussendlich auf Rang drei. Direkt hinter ihm rangiert der Schweizer Jan Scherrer.

Eine feucht fröhliche Rangverkündigung beendete den offiziellen Wettkampf. Nach Hause wird hier aber wohl niemand so schnell wollen.

