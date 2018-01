Tom Astor – «14 Tage – 14 Nächte»

«Gegen den Strom» vereint etliche Genres, Stile und Leidenschaften, klingt dabei aber auch deshalb so schlüssig, weil die Arbeit dieses Mal eine echte «Family Affair» war: Während sein Sohn Leif Bräutigam erstmals nicht nur durchweg als Produzent, sondern zugleich auch maßgeblich als Co-Songwriter und Co-Texter an der Entstehung des Albums beteiligt war, ist auch Astors guter Freund Wolfgang Petry immer wieder im Verlauf der LP zu hören, denn bei etlichen Songs steuerte er die Background-Vocals bei.

Mit «14 Tage – 14 Nächte» schickt Tom Astor nun schon im Vorfeld der Albumveröffentlichung eine von seinen gefeierten Trucker-Hymnen auf die Bahn: «Mit Freiheit hat das wohl nichts mehr zu tun», mutmasst der überdrüssige Brummi-Fahrer, in dessen Haut der Sänger für die neue Single schlüpft. Klarer Fall: Dieser Mann hat es satt, der Zeit hinterherzujagen – ein Gefühl, das gewiss jeder Zuhörer nachempfinden kann.

55 Jahre nach der Veröffentlichung seiner Debütsingle kann Tom Astor auf über vier Millionen verkaufte Tonträger und drei Goldene Schallplatten zurückblicken. Er hat mit etlichen Weltstars gearbeitet (so z.B. Johnny Cash, Willie Nelson) und war unzählige Male in der Country-Metropole Nashville zu Gast. Auch wenn er mit über 400 TV-Auftritten zwischenzeitlich zum Dauergast im deutschen Fernsehen avancierte, eine Goldene Stimmgabel (1994) sowie gleich 13 Mal den Preis als «Sänger des Jahres» bei der GACMF-Gala in Empfang nehmen konnte, ist der bei den CMAs (2007) als „Global Artist“ Nominierte über Jahrzehnte hinweg bodenständig und sich selbst treu geblieben.