Er habe sich keine Brüche zugezogen, aber mehrere Quetschungen und Prellungen an den Armen und im unteren Rückenbereich. Bohli werde die Nacht zur Beobachtung im Spital bleiben und möglicherweise am Samstag in die Schweiz zurückfliegen können. Wie lange Bohli pausieren muss, steht noch nicht fest.

(SDA)