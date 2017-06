Tom Cruise als waghalsiger Pilot in erstem «American Made»-Trailer

Tom Cruise spielt in "American Made" einen waghalsigen Drogenpiloten. Der erste Trailer ist soeben erschienen. (Handout) © Pressebild

Tom Cruise legt im ersten Trailer für den Thriller «American Made» als Pilot eine spektakuläre Crash-Landung in einem Wohnviertel hin. Er spielt den Piloten Barry Seal, der in den 1980ern für den Drogenbaron Pablo Escobar Kokain in die USA schmuggelte.