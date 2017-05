Dumoulin baut Leaderposition am Giro d’Italia aus

Küsschen für Etappensieger und Giro-Leader Tom Dumoulin © KEYSTONE/EPA ANSA/ALESSANDRO DI MEO

Der Niederländer Tom Dumoulin baut in der 14. Etappe des Giro d’Italia seine Führung in der Gesamtwertung aus. Dumoulin konterte in der Schlusssteigung hinauf zur Wallfahrtskirche Oropa im Piemont auf souveräne Art einen Angriff des Kolumbianers Nairo Quintana.