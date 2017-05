Dumoulin in den Dolomiten unantastbar

Tom Dumoulin, hier am Pordoi im rosafarbenen Trikot des Leaders, konterte in den Dolomiten alle Angriffe mit Erfolg. © KEYSTONE/EPA ANSA/ALESSANDRO DI MEO

Tom Dumoulin behauptet sich im Giro d’Italia auch in den Dolomiten als Leader. Der Niederländer lässt sich in der 18. Etappe mit Ziel in St. Ulrich im Grödnertal nicht abschütteln.