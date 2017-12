Tom Hardy ist nicht mehr Bond-Favorit

Bisher war unter Bond-Fans einigermassen klar, dass Tom Hardy («Mad Max») Nachfolger von Daniel Craig als James Bond werden würde. Nun listet der Wettanbieter William Hill plötzlich einen neuen Favoriten: James Norton!

Wer? Ja, James Norton. Hier ist der 32-jährige Brite kaum bekannt. In Grossbritannien hingegen machte er mit seinen Rollen in den BBC-Serien «Grantchester» und «McMafia» auf sich Aufmerksam. Gegenüber dem «Esquire» sagt ein Sprecher des Wettanbieters: «In den letzten 48 Stunden wurde immer mehr Geld auf ihn gesetzt. Offenbar spielt er in der neuen BBC-Serie ‘McMafia’ brilliant und wird nun deshalb höher gehandelt als Tom Hardy und Jack Hudson.»

Nach Norton (Quote von 5/2) gelten bei den Buchmachern momentan diese Schauspieler als wahrscheinliche Bond-Nachfolger: Tom Hardy (3/1), Jack Huston (4/1), Aidan Turner (7/1), Idris Elba (10/1), Tom Hiddleston (10/1) und Michael Fassbender (12/1).

Der fünfte Bond-Film mit Daniel Craig als Geheimagent 007 hat noch keinen Titel und soll am 8. November 2019 in die Kinos kommen.

(rr)