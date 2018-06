Tom Lüthi im Training nur im 24. Rang

Tom Lüthi konnte als 24. im Training nur zwei Fahrer hinter sich lassen © KEYSTONE/EPA ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI

Tom Lüthi kommt in der Königsklasse weiter nicht richtig vom Fleck. Am ersten Trainingstag zum GP von Katalonien in Montmeló schafft es der Emmentaler nur in den 24. Rang.Der 31-jährige Honda-Fahrer verlor auf die Bestzeit von Jorge Lorenzo über zwei Sekunden.