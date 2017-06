Tom Lüthi noch nicht bei den Schnellsten

Tom Lüthi während einer Trainingspause in der Box © KEYSTONE/EPA EFE/ROMAN RIOS

Am ersten Trainingstag zum GP von Katalonien in Montmelo klassiert sich Tom Lüthi in der Tagesrangliste nur im 10. Rang. Der 30-jährige Emmentaler war einer von zehn Fahrern, die ihre Zeit vom Vormittag in der zweiten Trainingssitzung nicht verbessern konnte.