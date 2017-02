Tom Odell und UB40 am SummerDays

Das SummerDays Festival findet atemberaubender Aussicht auf dem Bodensee statt. © Nana do Carmo / Thurgauer Zeitung

«Red Red Wine» wird es am Freitag von der Bühne am Bodensee schallen, wenn die Reggea Band UB40 am SummerDays Festival in Arbon auftritt. Am Samstag verzückt Superstar Tom Odell das Publikum. Damit ist das Programm des SummerDays Festival in Arbon komplett.