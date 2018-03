«Tomb Raider» hält Spitze

Daniel Wu (l) und Alicia Vikander (r) in einer Szene von "Tomb Raider". Der Film hielt am Wochenende vom 22. bis 25. März 2018 die Spitze der Deutschschweizer Kinocharts. (Archiv) © Keystone/AP Warner Bros. Pictures/ILZE KITSHOFF

Die Neuauflage von «Tomb Raider» hat sich am Wochenende in der Deutschschweiz zwar an der Spitze der Kinocharts gehalten, verlor allerdings an Zuspruch. Nur noch 10’700 Personen wollten den Film mit Alicia Vikander als Lara Croft sehen, rund 50 Prozent weniger als vor einer Woche.