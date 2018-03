«Tomb Raider» übernimmt die Spitze

Alicia Vikander spielt Lara Croft in der Neuauflage von "Tomb Raider". Die Computerspiel-Verfilmung setzte sich am Wochenende vom 15. bis 18. März 2018 an die Spitze der CH-Kinocharts. (Archiv) © Keystone/AP/ILZE KITSHOFF

Die Neuauflage von «Tomb Raider» mit Alicia Vikander als Lara Croft hat am Wochenende in der Schweiz 32’000 Filmfans in die Kinos gelockt. Damit übernahm der Film in allen Sprachregionen auf Anhieb die Führung in den Charts.