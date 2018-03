Toni de Grandi – So natürlich

Anspruchsvollere Instrumentierung. Etwas, das schon durch die Melodie etwas ist, das unter die Haut gehen könnte. Man wartet gespannt auf den Gesang. Und siehe da: Der Song ist in deutscher Sprache gesungen! Ja, inzwischen befinden wir uns in einer Zeit, in der sich deutschsprachige Musik vom Einheitsbrei abhebt und das Zeug hat, richtig zu begeistern. Doch das typische Radio-Problem, das wir seit Jahren beklagen, muss auch heute noch überwunden werden – und zwar die Tatsache, dass leider immer die gleichen Lieder gespielt werden. Etwas Neues muss her! Etwas, das frischen Wind in die Gehörgänge bringt und gleichzeitig einfach diese typische Geborgenheit versprüht, die man von deutschsprachiger Musik erwarten kann.

Und so tritt Toni de Grandi auf den Plan. Der 27-Jährige aus Baden-Württemberg, der schon seit Kindesbeinen Klavier spielt und Sohn eines Sängers und Entertainers ist, hatte schon immer eine besondere Leidenschaft für deutschsprachige Musik. Als sein guter Freund Felice Pedullá ihm dann einen Song zeigte, der ihn so fesselte, dass er ihn einfach singen musste, war der Grundstein für eine echte Sänger-Karriere gelegt. Und nun ist die allererste Single von Toni de Grandi bereit für die Öffentlichkeit – und trägt den passenden Titel «So natürlich».

Produziert wurde der Titel von Christoph Seipel und Felice Pedullá, im Cocoloco – Recording – Studio in Offenbach.

Wenn ein brandneuer Song eines brandneuen Künstlers direkt mit wunderschönen Piano-Anschlägen beginnt, dann weiss man, dass man Zeuge eines besonderen Moments wird. Tonis leidenschaftlicher Gesang schafft es bereits in den ersten Noten zu überzeugen, doch wenn es dann Richtung Refrain geht, ist man sich bereits sicher: Von diesem jungen Mann wird man noch viel hören! Aufmunternder Deutsch-Pop mit abwechslungsreicher Percussion, perfekt eingestreuter Streicher-Untermalung und eben einer durch und durch charismatischen Ausnahme-Stimme. Ein topmoderner Song, der einfach ins Radio gehört.

Und wenn das erst der Anfang ist, dann ist Toni de Grandi geradewegs auf dem Weg nach ganz oben. Was für eine Entdeckung! (Solis Music)