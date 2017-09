Tonnenschwere Baumaschinen gestohlen

In der Zeit zwischen Freitag, 21.07.2017 und Dienstag, 01.08.2017, hat eine unbekannte Täterschaft an der Hulfteggstrasse einen 376 Kilogramm schweren Vibrationsstampfer und einen 700 Kilogramm wiegenden Abbauhammer entwendet. Die Gerätschaften befanden sich bei der Baustelle Höhe Chümiswiesli, etwa 100 Meter vor der Kantonsgrenze. Am Stiel des gelben Plattenvibrationsstampfers der Marke «Wacker Neuson» sind die Buchstaben «WW Weber» angebracht. Am Abbauhammer der Marke «Atlas Copco» ist ebenfalls die Farbe Gelb ersichtlich. Die beiden Baumaschinen haben einen Wert von über 30‘000 Franken, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.

Personen, welche Angaben zum Diebstahl oder zum jetzigen Standort der Maschinen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bazenheid, 058 229 76 00, zu melden.

(red.)