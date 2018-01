Top-Ten-Plätze von Peter und Hafner

Rico Peter holt in Altenberg im Zweierbob eine Top-Ten-Platzierung © KEYSTONE/URS FLUEELER

Rico Peter wartet auch nach dem elften Rennen auf den ersten Podestplatz in dieser Saison. Immerhin schafft es der 34-jährige Aargauer in Altenberg als Neunter zum siebten Mal in die Top Ten.