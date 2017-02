Tornado hinterlässt Zerstörungen und Verletzte in New Orleans

Zwei Frauen umarmen sich in einem Quartier von New Orleans, in welchem die Stürme heftige Schäden hinterlassen haben. © Keystone/AP/GERALD HERBERT

Ein Tornado hat in der US-Stadt New Orleans schwere Schäden angerichtet. Auch eine Einrichtung der Weltraumbehörde NASA ist betroffen. Sieben Wirbelstürme zogen am Dienstag (Ortszeit) über den Bundesstaat Louisiana.