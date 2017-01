Ein Bewohner von Hattiesburg schildert, wie der Tornado sein Haus zerstörte. Seine zwei Töchter, seine Frau und er konnten sich retten. © KEYSTONE/AP/ROGELIO V. SOLIS

Ein Tornado hat in der Stadt Hattiesburg im US-Staat Mississippi mindestens vier Menschen getötet und schwere Verwüstungen angerichtet. Das bestätigte die Stadtverwaltung am Samstag und verbreitete via Twitter Bilder von zerstörten Häusern und umgestürzten Fahrzeugen.