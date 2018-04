Torres verlässt Atlético Madrid

«El Niño» (das Kind), wie Torres genannt wird, hatte 2001 mit 17 Jahren sein Profidebüt bei Atlético gefeiert. Für den Madrider Arbeiterverein spielte er zunächst bis 2007. Im Dezember 2014 – nach gut siebeneinhalb Jahren und Gastspielen bei Liverpool, Chelsea und Milan – kehrte er zu seinem Stammklub zurück.

Mit Spaniens Nationalteam holte Torres bei der EM 2008 den Titel, beim 1:0 gegen Deutschland im Final in Wien erzielte er das Tor. Vier Jahre später traf Torres auch beim EM-Finaltriumph über Italien und wurde an diesem Turnier auch Torschützenkönig, 2010 holte er mit den Iberern in Südafrika den WM-Titel.

Seine Karriere beenden wird Torres nicht. Es sei schwer, zum zweiten Mal auf Wiedersehen zu sagen, meinte der Stürmer. «Meine Idee war, hier in den Ruhestand zu treten. Aber die Dinge laufen nicht immer so, wie man sich erträumt», sagte der diese Saison bisher nur auf zwei Ligatore kommende Torres. Er fühle sich bereit, eine neue Aufgabe in Angriff zu nehmen. Wo, stehe noch nicht fest.

