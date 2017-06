Totalschaden wegen nasser Fahrbahn

Ein 25-jähriger war am Samstagmorgen gegen 2.10 Uhr auf der A1 von Oberbüren nach St.Gallen unterwegs. Auf der regennassen Fahrbahn geriet er nach Fahrmanövern ins Schleudern. Das Auto prallte infolge in die Randleitplanke, hob diese an und fuhr darunter durch, prallte danach gegen Pfosten des Wildschutzzauns und kam schliesslich in der Wise zu stehen.

Der 25-jährige Lenker und die 16-jäghrige Beifahrerin wurden durch den Aufprall nicht verletzt. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 55’000 Franken. Der Schaden an den Einrichtungen der Autobahn wird auf rund 11’000 Franken geschätzt.

Der 25-jährige Fahrer sagt gegenüber der Polizei aus, ein silbriger Mercedes sei vor der Schleuderphase neben ihm gefahren. Die Polizei bittet den oder die Fahrerin, sich zu melden und sucht weitere Zeugen.

(Kapo SG/red)