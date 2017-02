Tote bei Angriff auf Hotel am Tag der Präsidentenwahl in Somalia

Soldaten der Afrikanischen Union (AU) stehen mit Panzerfahrzeugen nahe eines Checkpoints in der somalischen Hauptstadt Mogadischu. Somalia wählt unter hohen Sicherheitsvorkehrungen einen neuen Präsidenten. © Keystone/AP/FARAH ABDI WARSAMEH

Am Tag der Präsidentenwahl in Somalia sind bei einem Angriff auf ein Hotel in der teilautonomen Region Puntland sechs Menschen getötet worden. Bewaffnete stürmten am Mittwoch das «International Village Hotel» in der Hafenstadt Bosaso im Norden des Landes.