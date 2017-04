Tote und Tränengaswolken: Lage in Venezuela eskaliert

Die Sicherheitskräfte und regierungstreue Truppen gehen hart gegen Demonstranten in Venezuela vor. © KEYSTONE/AP/ARIANA CUBILLOS

Bei Demonstrationen gegen eine drohende Diktatur sind in Venezuela zwei Menschen getötet worden. Ein 17-jähriger Wirtschaftsstudent wurde am Mittwoch in der Hauptstadt Caracas von einem Schuss in den Kopf getroffen und verstarb im Spital.