Acht tote Wildschweine sorgen für Stau

«Überall hat es Blut, es sieht echt schlimm aus», sagt ein FM1-Hörer. Am frühen Morgen sind auf der Autobahn A1 kurz nach der Ausfahrt Neudorf in Richtung Rorschach mehrere Wildschweine auf die Fahrbahn geraten. «Drei Fahrzeuge, darunter auch ein Lastwagen, erfassten die Tiere», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Acht Wildschweine sind dabei gestorben.

Bis 7.30 Uhr staute es von Meggehus her Richtung St.Gallen zurück. «Die Wildschweine werden zurzeit abtransportiert, wie auch die beschädigten Fahrzeuge», sagt Florian Schneider. Ein PKW, der als erstes in die Schweine donnerte, erlitt Totalschaden. Auch ein nachfolgender Lieferwagen und ein Lastwagen sind stark beschädigt. Der Lastwagen musste abgeschleppt werden, er war nicht mehr fahrtüchtig. «Die Wildschweine sind eher gross und schwer, daher können sie Fahrzeuge stärker beschädigen als andere Wildtiere», so Schneider.

«Die Fahrbahn wurde geräumt und gesäubert», so Schneider. Mittlerweile läuft der Verkehr wieder reibungslos. Wie die Wildschweine auf die Autobahn gelangten, ist unklar.

