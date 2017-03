Toter bei Lawinenabgang

Vater und Sohn lösten bei ihrer Abfaht eine Lawine aus. (Symbolbild) © Keystone/GAETAN BALLY

Ein Lawinenabgang am Piz Sezner in der Nähe von Obersaxen forderte am Donnerstagnachmittag einen Toten. Ein Snowboarder, der ausserhalb der markierten Piste zusammen mit seinem Sohn unterwegs war, wurde von der Lawine verschüttet.