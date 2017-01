Toter und Schwerverletzter bei Kollision

Bei der Kollision ist der Beifahrer in diesem Auto ums Leben gekommen. Der 27-Jährige Lenker erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte mussten die beiden Männer mit Spezialwerkzeugen aus dem Fahrzeug befreien. © Handout Solothurner Kantonspolizei

Bei der Kollision zwischen zwei Autos sind am Freitag in Büsserach SO ein Beifahrer getötet und der Unfalllenker schwer verletzt worden. Der Lenker des korrekt fahrenden Autos blieb unverletzt.