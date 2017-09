Toter PC-7-Pilot geborgen

In diesem Gebiet stürzte die PC-7-Maschine am Dienstag ab. Am Donnerstag wurde die Leiche des Piloten geborgen. (Archivbild) © KEYSTONE/EDI ENGELER

Der am Dienstag beim Absturz eines PC-7-Trainingsflugzeugs gestorbene Militärpilot ist am Mittwochabend geborgen worden. Vorher hatten Nebel und Schnee entsprechende Einsätze in dem schwierigen Gelände verhindert.