Am Sonntag kurz vor Mitternacht gab es in Bingen einen Wildunfall, teilt das Polizeipräsidium Konstanz mit. Ein 38-Jähriger war mit seinem BMW unterwegs und erfasste eine Rotte Wildschweine, die die Fahrbahn querte. Ein Wildschwein wurde dabei getötet. Die schwangere Beifahrerin musste zur Kontrolle in Spital gebracht werden.

Es entstand ein Sachschaden von rund 20’000 Franken.

(red.)