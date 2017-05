Tottenham nach neun Siegen in Folge geschlagen

West Hams Torschütze Manuel Lanzini (links) minimiert mit seinem Siegtreffer gegen Tottenham die Titelchancen des Gegners © KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH

Tottenham verliert den Anschluss an Leader Chelsea. Nach neun Siegen in Folge kassiert das Team von Mauricio Pochettino eine 0:1-Niederlage bei West Ham.Der Treffer des Argentiniers Manuel Lanzini in der 65.