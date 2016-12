Tour de Suisse 2017 endet in Schaffhausen

Der Sieger der Tour de Suisse 2017 (hier der diesjährige Gewinner Lopez Moreno) wird in Schaffhausen gekürt © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Die Tour de Suisse 2017 endet am Wochenende des 17./18. Juni in Schaffhausen. Damit kehrt die Rundfahrt nach sechs Jahren in den nördlichsten Kanton der Schweiz zurück.