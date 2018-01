Tourismus in Ägypten floriert wieder

Touristen posieren vor den Pyramiden in Gizeh für ein Selfie. (Archiv) © Keystone/EPA/KHALED ELFIQI

Ägypten steht bei Touristen wieder hoch im Kurs. Die Einnahmen aus diesem Geschäft seien im vergangenen Jahr um 123,5 Prozent auf umgerechnet 6,23 Milliarden Euro in die Höhe geschnellt, sagten Regierungsvertreter am Samstag in Kairo der Nachrichtenagentur Reuters.