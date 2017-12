Das Flugzeug stürzte im Westen von Costa Rica nach dem Start in den Bergen in einen Wald ab. © KEYSTONE/EPA Ministry of Public Security

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs sind im Westen von Costa Rica zehn ausländische Touristen und zwei Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Die Maschine stürzte nahe Punta Islita in der Provinz Guanacaste an der Pazifikküste in den Bergen ab und ging in Flammen auf.