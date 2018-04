Träume und Albträume rund um den FCSG

Mit Fussball spielen hat Jasper van der Werff wegen seinem Bruder begonnen. Der FCSG-Spieler auf Teufen glänzte unlängst mit seinem Debüt gegen den FC Basel. «Besser hätte ich mir es nicht vorstellen können, vor allem weil wir dann noch 2:1 gewonnen haben», sagt er im FCSG-Magazin von TVO. Dabei war er vor dem Spiel nur ein «ganz wenig nervös».

Gut mit Druck umgehen

«Ich bin ein Spieler, der sehr gerne den Ball hat, aber auch ruhig agieren kann», sagt er. Dass der Druck in der ersten Mannschaft grösser ist, stört ihn nicht. «Ich kann mit dem Druck umgehen.»

Seine Familie unterstützt den jungen Fussballer und auch in seinem Freundeskreis fühlt er sich gut aufgehoben. «Schon als Kind hatte ich den Traum Profi-Fussballer zu werden.» Van der Werffs grosses Ziel ist «in einer Top-Liga im Ausland» zu spielen und sein grössster Traum: «Einmal die Champions League zu gewinnen.»

Werner Zünds düstere Erinnerungen

An der Spitze der Super League stehen seit September die Young Boys und die hat Werner Zünd nicht gut in Erinnerung. Allerdings ist das Ereignis bereits 23 Jahre her. «1995 haben wir gegen YB gespielt. Während der ganzen ersten Halbzeit hat der YB-Verteidiger unserem Stürmer in den Schritt gefasst. In der Pause habe ich den Schiedsrichter gemahnt, dieses Foul zu pfeifen. Doch der wollte nichts davon wissen. Nach dem Match kam der FCSG-Präsident und verlangte, dass ich ein Protokoll für die Schiedsrichter-Kommission schreiben soll. So etwas ist mir noch nie passiert und das wäre heute nicht mehr denkbar.»

Weiter im FCSG-Magazin: Die neue College-Jacke in Grün-Weiss für FCSG-Fans und ein Kurzporträt von Riana Prodecca, Direktions-Assistentin von Matthias Hüppi und Ivo Forster.

(agm)