Tite führt Brasilien zurück zu alter Stärke

Trainer Tite brachte Brasilien wieder auf Kurs © KEYSTONE/EPA/PETER POWELL

Brasilien, der erste Schweizer Gegner an der WM in Russland, ist dank Trainer Tite wieder auf Kurs. Brasilien tat sich schwer, die Blamage von der Heim-WM 2014 zu verarbeiten. Nach dem 1:7 im Halbfinal gegen Deutschland scheiterte zunächst Dunga als Nationaltrainer am Wiederaufbau.