Langläufer Gianluca Cologna muss einige Wochen aufs Training verzichten © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Gianluca Cologna wird am Freitag in der Berit-Klinik in Speicher AR am Meniskus operiert. Der 27-jährige Bruder von Dario Cologna zog sich die Verletzung im Sommertraining zu.