Traktor rutscht in Binnenkanal

Der Forstarbeiter konnte nicht mehr verhindern, dass sein Traktor in den Kanal rutschte. © Kapo SG

Am Dienstagvormittag, um 11 Uhr, ist bei Forstarbeiten auf dem Binnenkanalweg in Sennwald ein Traktor in den Kanal gerutscht. Der 47-jährige Fahrer konnte sich selbständig aus der Fahrerkabine befreien.