Trampeltier-Nachwuchs in Frauenfeld

Als erfahrene Mutter habe sich Natascha von Anfang an vorbildlich um den Nachwuchs gekümmert, teilt der Plättli Zoo am Sonntag mit. Nach zwei Tagen wurden Natascha und Yaris, ihr erster Hengst, zurück in die Herde integriert. Neben Natascha und ihrem Baby leben Vater Joshua und Stute Giulia in Frauenfeld.

Trampeltiere paaren sich in der Regel im Januar und Februar. Die Tragzeit variiert zwischen 12 und 14 Monaten.

Erfreuliches aus dem Kamelgehege!Natascha hat am Montag 30.04.2018 einen gesunden Hengst zur Welt gebracht. Der… Gepostet von Plättli Zoo Frauenfeld am Sonntag, 6. Mai 2018

(pd/red.)