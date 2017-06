Mark Wahlberg spielt in "Transformers: The Last Knight" die Hauptrolle. Das Roboterspektakel übernahm am Wochenende vom 22. bis 25. Juni 2017 in der Deutschschweiz den Spitzenplatz der Kinocharts. (Archivbild) © Keystone/AP Invision/ROB GRABOWSKI

Das Roboterspektakel «Transformers: The Last Knight» hat nach seinem Kinostart am letzten Donnerstag die Spitze bei den Deutschschweizer Kinocharts ergattert. Michael Bays Action-Film verwies «Wonder Woman» und «Baywatch» auf die Plätze zwei und drei.