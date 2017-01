Transparency-Kritik an Anti-Lobby-Regeln

In der Kritik: Der Wechsel des ehemaligen EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso zur Investmentbank Goldman Sachs hat bei vielen Leuten Empörung ausgelöst. Doch Barroso verletzte mit seinem neuen Engagement keine geltenden Regeln. (Archiv) © KEYSTONE/MAXIME SCHMID

Die Auflagen für den Wechsel von EU-Beamten und -Politikern in die Privatwirtschaft seien unzureichend. Zu diesem Schluss kommt Transparency International in einem am Dienstag in Brüssel vorgestellten Bericht.