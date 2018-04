Transporter mit 1200 Hanfpflanzen gestoppt

1200 Hanfpflanzen in Kartonschachteln führte der Kleinlaster mit. © zVg

Am Grenzübergang in Rheineck wurden am Mittwoch ein Kleintransporter gestoppt. Im Laderaum erwartete die Grenzbeamten eine Überraschung: 1200 Hanfpflanzen führte der deutsche Chauffeur mit.