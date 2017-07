Die Polizei war stundenlang damit beschäftigt, die Hühner auf der Autobahn wieder einzufangen. © KEYSTONE/APA/FOTOKERSCHI.AT/KERSCHBAUMMAYR

Tierisches Chaos auf einer Autobahn in Österreich: Ein Geflügeltransporter hat am Dienstagmorgen in Oberösterreich bei Asten seine komplette Ladung verloren. Rund 7000 Hühner gerieten auf die Fahrbahn und verursachten Chaos im Morgenverkehr.