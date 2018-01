Trauffer — «Schärischnitt»

Eine wundervolle Mundartballade mit eingängiger Melodie, wie die Fans sie lieben. Reduziert auf das Wesentliche. Wie ein Scherenschnitt, der Schwarz auf Weiss das Leben beschreibt, ganz ohne Worte. Kompromisslos. Genau so zeigt auf dem Arm des Alpentainers ein tätowierter Scherenschnitt sein Leben. Festgehalten, für immer und ewig. Eine unauslöschbare Erinnerung an all das was war und was prägt. Ein Scherenschnitt lässt eintauchen, in eine einzigartige Geschichte.

Mehr von TRAUFFER und seiner magischen Justistaler Bergwelt erzählen die weiteren Songs des frisch geschnitzten Albums «Schnupf, Schnaps + Edelwyss» . Er ist zurück – bodenständig und urchig, mit Alphorn und Trompeten, ganz viel Gute-Laune-Sound und einer kräftigen Prise Alpentainment!