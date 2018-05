Traum geplatzt: FCSG verliert auch gegen Luzern

Tor

Dejan Stojanovic, Note: 4

Reagierte teils stark, musste aber dennoch dreimal hinter sich greifen. Rettete vor dem 2:1 zuerst in extremis, wischte die Kugel aber genau vor die Füsse von Schürpf. Beim 3:2 verlor er den Durchblick.

Verteidigung

Cedric Gasser, Note: 3

Hätte sich sein Startelf-Debüt bestimmt anders erträumt. Wirkte nervös und verlor beim 1:1-Ausgleich Luzerns Topskorer Schürpf aus den Augen.

Silvan Hefti, Note: 3,5

Hinterliess in einigen Situationen keinen sattelfesten Eindruck. Auch in der Vorwärtsbewegung schlichen sich unnötige Fehlpässe ein.

Musavu King, Note: 4

Hat sich in den letzten Spielen stabilisiert und kommt immer besser in Fahrt. Musste nach 76 Minuten mit einem Brummschädel ausgewechselt werden. Für ihn kam Haggui.

Andreas Wittwer, Note: 4

War bemüht, sich offensiv in Szene zu setzten. Defensiv ohne Schnitzer, nach vorne aber viel Aufwand umsonst.

Karim Haggui, Note: 3,5

Spielte die letzte Viertelstunde für King. Sah beim Siegestor durch Schulz schlecht aus. In den Schlussminuten probierte er seinen Fehler mit einem wuchtigen Kopfball zu kaschieren, scheiterte aber an Omlin.

Mittelfeld

Peter Tschernegg, Note: 4

Startete aggressiv, konnte sein Spiel aber nicht durchziehen. Der Österreicher verlor immer mehr an Einfluss.

Yannis Tafer, Note: 3,5

Der Franzose hatte kaum nennenswerte Aktionen und agierte zu berechenbar. Im Vergleich zum Spiel gegen Basel ein Leistungsabfall. Nach 68 Minuten musste er vom Feld und wurde durch Kukuruzovic ersetzt.

Tranquillo Barnetta, Note: 4

Kam nach seinem Spiel als Rechtsverteidiger wieder hinter der Spitze zum Einsatz. War willig, seine Kräfte schwanden aber, je länger die Partie dauerte. Im Abschluss ohne Überzeugung.

Runar Sigurjonsson, Note: 5

Der einzige Akteur der St.Galler in Europa-League-Form. Verwandelte den Penalty eiskalt und erzielte nach 63 Minuten per Dropkick den Ausgleich. Wieder einmal sind seine Tore in der Endabrechnung nichts wert.

Marco Aratore, Note: 4

Zwang Omlin im ersten Durchgang zu einer Parade und leitete den Ausgleich per Flanke ein. Übers ganze Spiel gesehen kam aber zu wenig. Zwanzig Minuten vor Schluss kam Buess für ihn aufs Feld.

Stjepan Kukuruzovic, Note: 3,5

Ersetzte Tafer nach 68 Minuten. Die gewünschten Impulse blieben aber aus.

Sturm

Nassim Ben Khalifa, Note: 4

Behauptete die Bälle in der offensiven Zone, tauchte aber kein einziges Mal gefährlich vor Omlin auf.

Roman Buess, Note: 3

Wurde nach 68 Minuten für Aratore eingewechselt. Dieser Tausch zeigte keine Wirkung. Sein unbedrängter Fehlpass ins Seitenaus war sinnbildlich für seine Leistung.

FM1Today-Teamschnitt: 3,8

Fazit: Die Partie begann verheissungsvoll für die Gastgeber. Sigurjonsson nutzte das Elfmeter-Geschenk von Schiedsrichter Klossner und brachte seine Mannschaft nach 17 Minuten mit 1:0 in Front. Die Zentralschweizer liessen sich durch diesen Rückstand aber nicht beunruhigen. Schürpf glich das Spiel noch vor der Pause aus und war nach einer Stunde für die Gäste-Führung verantwortlich. Drei Zeigerumdrehungen später kamen die St.Galler zum Ausgleich. Wieder traf Sigurjonsson. Danach sah es lange nach einer Punkteteilung aus, bis Schulz zwei Minuten vor Schluss den “Euro-Fight” zu Gunsten der Luzerner entschied.

Damit verpassen die Ostschweizer das angestrebte Saisonziel. In den letzten zwei Spielen sind die St.Galler das Zünglein an der Waage im Abstiegskampf. Nächsten Sonntag treffen sie auswärts auf den FC Sion, bevor sie die Saison mit dem Heimspiel gegen Lausanne abschliessen. Um den vierten Tabellenrang zurückzugewinnen, brauchen die Ostschweizer nach fünf Niederlagen in Folge endlich wieder einmal ein Erfolgserlebnis.