Travis Ganong erlitt in Bormio einen Kreuzbandriss © KEYSTONE/APA/APA/EXPA/JOHANN GRODER

Travis Ganong verletzt sich bei seinem Sturz in der Weltcup-Abfahrt am letzten Donnerstag in Bormio schlimmer als vorerst angenommen.Der Amerikaner erlitt einen Kreuzbandriss im rechten Knie. Den Befund lieferten genauere Untersuchungen in der Heimat Ganongs.