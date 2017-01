Treppenhaus eines Hauses eingestürzt

Am frühen Dienstagabend sind bei einem Wohnhaus an der Oberwiesenstrasse in Frauenfeld fünf Stockwerke des Treppenhauses eingestürzt. Wie die Kantonspolizei Thurgau eine Meldung von Top Online bestätigt, kann bisher noch nicht gesagt werden, warum das Treppenhaus eingestürzt ist. «Wir warten derzeit auf die Statiker, die hier vor Ort beurteilen werden, wie es um das Gebäude steht und, ob weitere Massnahmen getroffen werden müssen. Die Feuerwehr ist derzeit dabei, die Bewohner aus dem Haus zu evakuieren», sagt Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau auf Anfrage von FM1Today.

(red.)