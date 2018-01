Triebwerk kaputt: Malaysia-Maschine muss im Outback zwischenlanden

Technische Probleme mit einem Triebwerk: Ein Flugzeug der Malaysia Airlines musste unfreiwillig mitten im australischen Outback zwischenlanden. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA AAP/DAVID CROSLING

Wegen heftiger Turbulenzen hat ein Flugzeug der Malaysia Airlines mit 224 Passagieren an Bord im australischen Outback zwischenlanden müssen. Die Maschine wurde am Donnerstagabend auf dem Flug von Sydney in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur heftig durchgeschüttelt.