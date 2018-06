So wie der April – so der Mai. Auch diesen Monat gab es deutlich mehr wärmere Tage als üblich für die Jahreszeit. Lokal gab es laut Meteonews sogar den wärmsten Mai seit Messbeginn. So beispielsweise zeigten die Messstationen Zürich-Kloten, Buchs (AG) und Hallau (SH) Rekordwerte an. Generell lagen im östlichen und zentralen Flachland die Temperaturen 2 bis 2,5 Grad über dem langjährigen Mittel.

Keine extremen Schwankungen im Vergleich mit anderen Jahren gab es beim Sonnenschein. Ganz anders sieht die Niederschlagsbilanz aus. Teils gingen kräftige Gewitter nieder, doch man könne keine eindeutige Aussage machen, heisst es bei den Meteorologen. Während es im Baselbiet lokal bis zu 30 Prozent mehr Niederschlag als üblich gab, wurden beispielsweise in St.Gallen 30 Prozent weniger Regen gemessen. Auf dem Säntis sind es sogar 58 Prozent weniger.

(red)