2020 soll es ein Wiedersehen geben mit den Trollen Poppy (l, Stimme Anna Kendrick) und Branch (r, Stimme Justin Timberlake). (Archivbild)

Gute Nachrichten für «Trolls»-Fans: Der Zeichentrickfilm um die bunten haarigen Kerlchen wird fortgesetzt. Allerdings müssen sich die Zuschauer noch bis im April 2020 gedulden. Wie das Studio DreamWorks Animation am Dienstag mitteilte, soll «Trolls 2» in drei Jahren in die Kinos kommen.